Inzaghi: Finali hak ettik

AA & Ensonhaber

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ile futbolcular Lautaro Martinez ve Nicolo Barella, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Münih’teki Allianz Arena’da karşılaşacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

49 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, finalin kendileri için büyük bir heyecan taşıdığını belirterek, “İlk maçtan bu yana bu noktayı hak ettik. Zorlu rakipleri eleyerek finale ulaştık” dedi.

"EN KÜÇÜK AYRINTILARA BİLE ODAKLANDIK"

Geçtiğimiz sezon İstanbul’da Manchester City’ye karşı kaybettikleri finalin ardından önemli dersler çıkardıklarını dile getiren Inzaghi, “O maç bize bu tür karşılaşmalara nasıl hazırlanacağımızı öğretti. Bu kez en küçük ayrıntılara bile odaklandık. Son antrenmanımızı tamamlayacağız, tüm oyuncularım formda ve sahaya çıkmaya hazır. Bu da bana büyük bir esneklik kazandırıyor” diye konuştu.

Favori takımın kim olduğu sorusuna ise, “Her final kendi içinde farklıdır. Sonucun ne olacağını önceden kestirmek zor. Bu tür maçlarda galibiyet çoğu zaman bir-iki kritik ana bağlı olur” yanıtını verdi.

"OYUNCULARIM HAZIR VE KARARLI"

Finalin psikolojik yönüne dikkat çeken Inzaghi, “Mental hazırlık çok önemli. Ligde yaşadığımız hayal kırıklığı sonrası bu finale odaklandık. Yarın sahaya çıkacak kadroyu belirleyeceğim, oyuncularım hazır ve kararlı. İnanç, hazırlık ve detaylara hakimiyet fark yaratacak” dedi.

Son olarak taraftarlara mesaj veren tecrübeli teknik adam, “Bu maçın öneminin farkındayız. En büyük arzumuz, maç sonunda taraftarlarımızın yüzünün gülmesi. Her şey birkaç anın içinde saklı olacak” ifadelerini kullandı.

BARELLA: "KAZANMAYA HAZIRIZ"

Orta saha oyuncusu Nicolo Barella, takım olarak maça hem fiziksel hem mental olarak hazır olduklarını belirterek, “Rakibimize saygı duyuyoruz ama kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak bu finali kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Geçen sezonki Manchester City mağlubiyetine de değinen Barella, “Final kaybetmek kolay unutulmuyor. Ancak bu kez daha fazla odaklandık. Aynı hataları tekrarlamayacağız,” şeklinde konuştu.

LAUTARO MARTİNEZ: "BU KEZ KUPAYA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Takım kaptanı Lautaro Martinez ise bir kez daha finalde olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Yarın sahaya elimizden gelenin en iyisini koymalıyız. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz kupayı kazanmak,” dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon attığı 9 golle dikkat çeken Arjantinli yıldız, “Kendi performansımdan memnunum. Son üç yılda ikinci kez final oynayacağım. Bu süreçte çok şey öğrendik, birlikte büyüdük. Umarım bu sefer her şey bizim için yolunda gider ve kupayı kazanırız,” diyerek sözlerini tamamladı.