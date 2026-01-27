Jeremy Doku'dan Galatasaray sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Kritik maç öncesinde ev sahibi takım Manchester City'nin Belçikalı hücum oyuncusu Jeremy Doku, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA İYİYİM"

Yıldız futbolcu, "Dizimde bir sakatlık oldu. Bodo/Glimt maçında oynayamadım bu yüzden. Ağrılarım vardı. Şu anda iyi hissediyorum." dedi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Kazanmak istiyoruz. Elimizde olanı, kontrolümüzde olanı yapmak istiyoruz." diyen 23 yaşındaki futbolcu, "Bazı arkadaşlarım yok ama bizde de onların yerini doldurabilecek gerekli kalite ver. Onların yerini doldurmak için büyük performans sergileyeceğiz ve bu konuda öz güvenimiz yüksek." sözlerini sarf etti.

"BÜYÜK OYUNCULARI VAR GALATASARAY'IN"

İki takımın da önemli hücum oyuncularının olduğu hatırlatılan Doku, bu konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Büyük oyuncuları var Galatasaray'ın. Sane ve İlkay, burada da oynadı. Bizde de iyi oyuncular var. Onlara karşılık vermeye çalışacağız elimizden geldiğince." dedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Manchester City forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Doku, 3 gol attı ve 9 asist yaptı.