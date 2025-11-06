John Heitinga: Gerçek bir forvet golü yedik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanına giden Galatasaray, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak önemli bir 3 puan kazandı.

"GERÇEK BİR FORVET GOLÜ YEDİK"

Ajax Teknik Direktörü c, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Heitinga, "İlk 60 dakika pek bir şey vermedik, iyi oynadık. İkinci yarıya iyi başladık ama gerçek bir forvet golü yedik. Savunmamızı daha iyi yapmalıyız." diye konuştu.

"BİR GÜN ŞANSIN BİZİM TARAFIMIZA DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sözlerine devam eden Heitinga şöyle dedi:

"Takımda bir gelişme gördüm ve adımlar atıyoruz. Bir gün şansın bizim tarafımıza dönmesini bekliyoruz. İyi yaptığımız şeylere devam etmeliyiz. Orta saha oyuncularının doğru seçimler yapması nedeniyle bu maçta oyun çok daha olumluydu. Bunun şimdi sonuç vermesi gerekiyor. Şu an için biraz acı verici ama odak noktamız pazar günü oynayacağımız maç."

Ajax, Galatasaray'ın ardından ligde Utrecht deplasmanına gidecek. Heitinga, "Birbirimiz için mücadele ediyoruz. Bu yüzden çocuklar için de sonunda işler yoluna girerse çok iyi olur." açıklamasını yaptı.