Jose Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında Portekiz'in Benfica ekibine deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI KAYBETTİK"

Karşılaşma sonrası konuşan Mourinho, şunları dedi:

Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik.

"HAK ETTİLER"

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Daha güçlü olan taraf kazandı. İlk yarıda iyi değildik, ritimle baş edemedik. İkinci yarıda daha iyiydik, maçın sonunda net pozisyonlara girdik ama yeterli olmadı. İkinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik ama ilk yarıdaki performanslarıyla hak ettiler.