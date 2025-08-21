Jose Mourinho: Hiçbir fikrim yok rövanş maçı için

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BENFICA ONDAN SONRA"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Hiçbir fikrim yok rövanş maçı için çünkü şu andan itibaren Kocaliespor maçını düşünmeye başlayacağım. Benfica maçı ondan sonra.

"BİR TAKIM BERABERLİĞİ İSTEDİ"

Jose Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

İki takım için de zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Bir takım kazanmak istedi ve istediğini alamadı.

"ÜST SEVİYE BİR MAÇ OLDU"

Üst seviye bir maç olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, şu sözleri sarf etti:

Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı ama bunu yapacak. İzleyiş açısından olmasa da üst seviye bir maç oldu.

"OYUNU İYİ İDARE ETTİLER"

Mourinho, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Görünmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra oyunu iyi idare ettiler.

"FAVORİ YOK"

Basın toplantısında açıklamada bulunan Mourinho, gol atmakta çözüm üretemediklerini belirtti.

Turun favorisinin bu sonuçla değişmediğini vurgulayan Mourinho, şu şekilde konuştu:

Favori kısmında bir şey değişmedi. Benfica büyük bir takım ve bugün tecrübesiyle bunu gösterdi. Önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirmeleri gerektiğini gösterdiler. Deplasmanda oynamak ve içeride oynamak tabii farklı şeyler. Dün de söylediğim gibi bu eğer Luz Stadı'nda elenirsek onları tebrik edeceğim ama turun bittiğini söyleyemem. Favori yok, tur dengede şu an.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Benficalı Kerem Aktürkoğlu hakkınd Mourinho, şu ifadeleri kullandı: