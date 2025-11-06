Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hakeme isyan etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sıralamanın sonuna gerileyen Benfica, son olarak evinde Bayer Leverkusen'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin İtalyan hakemi Simone Sozza hakkında şikayetlerde bulundu.

"PEK BİR SEMPATİSİ YOK"

Deneyimli çalıştırıcı, "Hakem, maçı etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Gereksiz yere itiraz etmeyi sevmem ama rakibin yaptığı tüm oyunu soğutma hareketlerinden bahsetmek lazım. Her zaman söylerim: Bir takım çok fazla zaman geçiriyorsa, bunun tek sorumlusu vardır o da hakem. Maalesef çok iyi tanıdığım bir hakemdi; benim için pek bir sempatisi yok, benim de ona yok. Ancak biz maçı hakem yüzünden kaybetmedik. Gol atamadığımız için kaybettik.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Jose Mourinho, maçın hakemi Simone Sozza ile ilgili daha önce de bu tarz ifadeler kullanmıştı.

23 Ocak 2025'te Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren UEFA Avrupa Ligi lig aşaması mücadelesinin ardından Portekizli çalıştırıcı, "Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu." şeklinde ifadeler kullanmıştı.