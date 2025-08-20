Abone ol: Google News

Kadıköy'de yıllar sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı

Fenerbahçe, 12 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynadı ve Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çaldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz takımı Benfica ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada yıllar sonra bir ilk gerçekleşti.

12 YIL SONRA DEVLER LİGİ MÜZİĞİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, 12 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynadı ve Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de çaldı.

ARSENAL'E ELENMİŞLERDİ

Son olarak teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı.

Fenerbahçe, rövanşta da İngiliz rakibine 2-0 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

