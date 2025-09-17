Abone ol: Google News

Karabağ'dan, Benfica karşısında muhteşem geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Karabağ, Benfica'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 01:17
UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşamasının 1. haftasında Benfica, evinde Qarabağ'ı konuk etti.

KARABAĞ, ESTADİO DA LUZ’DA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Estadio da Luz'da oynanan mücadele Karabağ'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Benfica, maçın başında 6. dakikada Barrenechea ve 16. dakikada Pavlidis'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Karabağ, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Oleksii Kashcuk'un golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Chelsea deplasmanına konuk olacak. Karabağ ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.asd

