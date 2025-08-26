Kazakistan ekibi Kairat tarih yazdı: Celtic'i eleyerek Devler Ligi'ne kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Kazakistan ekibi Kairat, İskoçya temsilcisi Celtic'i ağırladı.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü golsüz sona erdi.

KAİRAT TARİH YAZDI

Rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Kairat'ın kalesini koruyan Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında gole izin vermeyerek takımının başarısında önemli rol oynadı.

Kazakistan ekibi üç ön eleme ve play-off oynadığı Devler Ligi macerasında Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava ve Celtic'i geçerek lig etabına kaldı.