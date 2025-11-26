Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde maçın oyuncusu seçildi

- Kenan Yıldız, Juventus'un Bodo/Glimt'i 3-2 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında 1 asist yaparak maçın oyuncusu seçildi.
- Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu ve takımının ilk galibiyetine katkı sağladı.
- Juventus, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Juventus, Bodo/Glimt'e konuk oldu.
Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Juventus, 3-2 kazandı.
Juventus''a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Lois Openda, 59. dakikada Kenan Yıldız'ın asistinde Weston McKennie ve 90+1. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.
MAÇIN OYUNCUSU OLDU
Juventus'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Milli futbolcu Kenan Yıldız, Bodo/Glimt - Juventus maçın oyuncusu seçildi.
JUVENTUS'TAN İLK GALİBİYET
Luciano Spaletti'nin ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Juventus, puanını 6 yaptı. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Juventus, Pafos'u konuk edecek. Bodo/Glimt, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.
100. MAÇINA ÇIKTI
Juventus formasını Bodo/Glimt maçıyla birlikte 100. kez giyen Kenan, siyah-beyazlılarda 19 gol ve 16 asistle mücadele etti.
75 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki hücum oyuncusunun Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.