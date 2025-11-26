Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde maçın oyuncusu seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Juventus, Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Juventus, 3-2 kazandı.

Juventus''a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Lois Openda, 59. dakikada Kenan Yıldız'ın asistinde Weston McKennie ve 90+1. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.

MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Juventus'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Milli futbolcu Kenan Yıldız, Bodo/Glimt - Juventus maçın oyuncusu seçildi.

JUVENTUS'TAN İLK GALİBİYET

Luciano Spaletti'nin ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 6 yaptı. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Juventus, Pafos'u konuk edecek. Bodo/Glimt, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.

100. MAÇINA ÇIKTI

Juventus formasını Bodo/Glimt maçıyla birlikte 100. kez giyen Kenan, siyah-beyazlılarda 19 gol ve 16 asistle mücadele etti.

75 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki hücum oyuncusunun Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.