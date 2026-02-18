Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdı gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiği İtalyan takımı Juventus'u 2-1 geriye düşmesine rağmen 5-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gelecek hafta oynanacak rövanş öncesinde avantajlı skor elde etti.

KENAN, İLK KEZ TÜRK TAKIMINA KARŞI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Galatasaray maçında 11'de görev aldı.

Yıldız böylece kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı müsabakaya çıktı.

TELEFON DUVAR KAĞIDI GÜNDEM OLDU

Kenan, maçın ardından bu kez saha performansıyla değil, telefonundaki detayla gündeme geldi.

Stadyum çıkışında görüntülenen 20 yaşındaki futbolcunun telefon duvar kağıdında Kabe fotoğrafının yer aldığı görüldü.

Ekranda ayrıca Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nden bir ayetin bulunduğu da dikkat çekti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.