Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de alkışlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Portekiz takımı Benfica karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka öncesinde ise çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, iki takımın Şampiyonlar Ligi play-off'undaki karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Milli futbolcu, Kadıköy'de sahaya çıktığı sırada tribünler tarafından alkışlandı.

Kerem, kendisini alkışlayan tribünlere alkışla cevap verdi.