Liverpool, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde çalıştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Bu mücadelenin ardından İstanbul'da kalan Liverpool, çalışmalarına Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde devam etti.

LIVERPOOL İDMANINI KEMERBURGAZ'DA YAPTI

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool, Kasımpaşa'nın çalışmalarını gerçekleştirdiği Kemerburgaz Tesisleri'nde bugün antrenman gerçekleştirdi.

İngiltere temsilcisi, idmanın tamamlanmasının ardından tesislerden ayrıldı.