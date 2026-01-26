Manchester City - Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

- Manchester City - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez tarafından yönetilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak.
Bu müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.
Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.
Maçta VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Robert Schröder görev alacak.
4. MAÇINI YÖNETECEK
44 yaşındaki İspanyol hakem, Manchester City maçıyla birlikte 4. kez Galatasaray'ın maçını yönetecek.
Hernandez'in daha önce yönettiği maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
HERNANDEZ'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI
21 Temmuz 2021 - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu
PSV 5-1 Galatasaray
15 Şubat 2024 - UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu
Galatasaray 3-2 Sparta Prag
25 Eylül 2024 - UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması
Galatasaray 3-1 PAOK