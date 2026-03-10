Mario Lemina, bu sezonki ilk golünü Liverpool’a attı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların tek golünü Gabonlu futbolcusu Mario Lemina kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 7. dakikasında Gabriel Sara’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Victor Osimhen’in kafayla indirdiği topu kale önünde Lemina kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu ayrıca kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gol attı.

Maça 11’de başlayan Mario Lemina, 77. dakikada yerini Roland Sallai’ye bıraktı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Galatasaray forması giyen ve maçın oyuncusu seçilen Mario Lemina, Liverpool karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Lemina, "Burada kişisel performansımdan bahsetmem doğru değil. Takım olarak oynadık. Başka goller de atabilirdik, daha fazlası olabilirdi. Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Gabonlu orta saha oyuncusu, rövanş maçı için, "Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak. İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"BEN KENDİM LIVERPOOL'U YENMEDİM"

Maçın ardından sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü atan Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, alana 'maçın oyuncusu' ödülüyle geldi.

Liverpool karşısında oynadıkları oyun için takımla gurur duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Gabonlu futbolcu, "Ben kendim Liverpool’u yenmedim, takım olarak yendik. İlk maçta da bu şekilde olmuştu. Bu bir takım çalışması. Takıma önem vermemiz lazım. Gurur duymamız gerekiyor. Takımımızdaki bütün oyuncular da inanılmaz. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onların da çok büyük desteği oldu" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAYALLERİM VAR"

Galatasaray ile hayalleri olduğunu söyleyen Lemina, "Hayallerimiz var ve bunları gerçekleştirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Benim daha çok burada hayallerim var. Şampiyonlar Ligi’nde hayallerim var. Bunlara yöneliyorum" diye konuştu.

"HOCAMIZ BENİ NEREYE KOYARSA ORADA OYNARIM"

Teknik Direktör Okan Buruk’un kendisine hangi mevkide görev verirse elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını aktaran 32 yaşındaki oyuncu, "Hocamız beni nereye koyarsa orada oynarım. Bu bir takım oyunu. Bugün kazandığım ödül de takım olarak kazanılmış bir ödül. Ben ve arkadaşlarım ne gerekiyorsa en iyi performansı sergilemeye çalışıyoruz" dedi.

"GOL ATMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Lig aşamasındaki maçın basın toplantısında Okan Buruk’un "Ben Liverpool’a gol attım, Lemina’nın da gol atacağına inanıyorum" demecinin sorulması üzerine Lemina, "Bence hocanın öngörüsü çok ileri olmuş. Bu akşam gol atmaktan dolayı çok mutluyum. Bildiğiniz gibi spor kollektif bir oyundur. Biz de burada takım olarak kazandık" yanıtını verdi.

"ORASI CEHENNEM"

Mario Lemina, İngiltere’de oynayacakları rövanş maçı ile ilgili de, "Tabii ki orası cehennem. Bunu biliyoruz. Biz takım olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Orada elimizden gelenin en iyisini yapmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.