Nelson Semedo: Tur hala ortada

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica'yı konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nelson Semedo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TUR HALA ORTADA"

Nelson Semedo, Kadıköy'deki atmosfere dikkat çekerek, şu şekilde konuştu:

Bugünkü atmosfer, her zamanki gibi harikaydı. Taraftarımız, harika bir atmosfer yarattı. İlk yarıda daha iyi olmalıydık. İkinci yarıda daha iyiydik ve topa daha fazla sahip olduk. Attığımız gol de vardı ama ufak farkla ofsayttı. Tur hala ortada. Oraya turu geçme inancımızla gideceğiz.