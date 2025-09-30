Salah, ıslıklardan dolayı kulağını tıkadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı.
Galatasaray taraftarı, Liverpool maçında takımını yalnız bırakmadı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran sarı-kırmızı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları, bu önemli mücadeleye hazırladı.
KULAKLARINI KAPATTI
Galatasaray tribünlerinden, İngiliz ekibinin topla buluştuğu anlarda inanılmaz ıslık sesleri yükseldi.
Liverpool'da maça yedek başlayan Mohamed Salah, ıslıklardan rahatsız olduğu için kulaklarını kapattı.
Salah'ın sesten rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı.