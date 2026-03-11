ABD'den İsrail'e “İran’ın enerji altyapısını vurmayın” mesajı iddiası

ABD merkezli haber platformu Axios’un haberine göre, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik düzenlediği saldırılarda enerji tesislerinin hedef alınması Washington’da rahatsızlık yarattı.

Haberde, İsrailli bir yetkilinin, ABD yönetiminin İran’daki enerji altyapısı ile petrol depolama alanlarının tekrar hedef alınmaması konusunda İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e mesaj ilettiğini söylediği aktarıldı.

Bir başka İsrailli yetkili ise ABD’nin, İran’daki petrol tesislerine yönelik olası saldırılar öncesinde Washington’ın bilgilendirilmesini istediğini ifade etti.

ABD ENDİŞELİ

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ABD’nin bu tutumunun birkaç temel nedene dayandığını belirtti. Kaynağa göre, İran’daki enerji tesislerine yönelik saldırıların; İran halkına doğrudan zarar verebileceği, çatışma sonrasında İran petrol sektörüyle olası iş birliğini zorlaştırabileceği, Körfez ülkelerindeki benzer tesislere misilleme riskini artırabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji ve petrol altyapısının hedef alınmasını “kıyamet senaryosu” olarak gördüğünü ancak İran’ın Körfez’deki petrol tesislerine saldırması halinde bunun bir seçenek olarak masada tutulduğunu ifade etti.

KARŞILIKLI SALDIRILAR

İsrail daha önce İran’ın başkenti Tahran’daki rafineri ve petrol depolama alanlarını hedef almıştı. İran ise buna karşılık İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Rafinerisi’ne saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Axios’un 8 Mart tarihli bir başka haberinde de ABD yönetiminin, İsrail’in İran’daki petrol depolarına yönelik saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail’in ülkenin altyapısını hedef alması halinde İran’ın da bölgedeki altyapı tesislerini vuracağını söylemişti.