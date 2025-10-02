Abone ol: Google News

Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Karabağ doludizgin devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Karabağ, Kopenhag'ı 2-0'la geçerek 2'de 2 yaptı. Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 00:34
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası 9 maçla tamamlandı.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Gecenin maçında ise Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yenerek puanını 6 yaptı, Barcelona ise 3 puanda kaldı.

GECENİN SONUÇLARI

Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4

Karabağ-Kopenhag: 2-0

Arsenal-Olympiakos: 2-0

Bayer Leverkusen-PSV: 1-1

Villarreal-Juventus: 2-2

Napoli-Sporting: 2-1

Monaco-Manchester City: 2-2

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1

Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2

