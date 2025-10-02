Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Karabağ doludizgin devam ediyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası 9 maçla tamamlandı.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.
Gecenin maçında ise Paris Saint-Germain, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yenerek puanını 6 yaptı, Barcelona ise 3 puanda kaldı.
GECENİN SONUÇLARI
Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4
Karabağ-Kopenhag: 2-0
Arsenal-Olympiakos: 2-0
Bayer Leverkusen-PSV: 1-1
Villarreal-Juventus: 2-2
Napoli-Sporting: 2-1
Monaco-Manchester City: 2-2
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1
Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2