Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Karabağ doludizgin devam ediyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Karabağ, Kopenhag'ı 2-0'la geçerek 2'de 2 yaptı. Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.