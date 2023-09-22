Tete'den Kamil Grabara'ya yanıt! Galatasaray'ın yeni transferi Tete, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'ya tepki gösterdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kopenhag'ı konuk etti.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

Bu kritik maçın ardından paylaşım yapan kaleci Kamil Grabara'ya sarı-kırmızılı takımdan cevap geldi.

Polonyalı file bekçisi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının tepisi üzerine Grabara, ifadesini "Bu b.oktan maçtan" olarak değiştirdi.

Tete cevap verdi

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın yaptığı tahrik edici paylaşıma Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, TNT Sports Brasil Instagram hesabına yorum yaptı ve karşılık verdi.

Berbat bir kaleci

Kopenhag maçının adamı seçilen ve haftanın 11'inde yer alan hücum oyuncusu, şu ifadeleri kullandı: