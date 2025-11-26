UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta 9 maçla başladı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Devler Ligi'nde saat 20.45 seansında 2 maç oynandı.

GALATASARAY MAĞLUP OLDU

Galatasaray, konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ise ilk galibiyetini Ajax deplasmanında aldı.

Gecenin sürprizlerinden biri Etihad Stadyumu'nda yaşanırken Manchester City, Alman ekibi Bayer Leverkusen'e 2-0 kaybetti.

KARABAĞ, DEPLASMANDA KAYIP

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 maçta 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Azerbaycan ekibi Karabağ, Napoli deplasmanında 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Avrupa'nın iki devini karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf Chelsea oldu. İngiliz ekibi, Barcelona'yı 3 golle yendi ve puanını 10'a yükseltti.

KENAN YILDIZ MAÇIN OYUNCUSU

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 46. dakikada oyuna girdiği ve gol düellosuna sahne olan müsabakada bir de asist yaptı.

İtalyan ekibi, Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı ve ilk galibiyetini elde etti.

Kenan Yıldız mücadelenin ardından maçın oyuncusu seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle: