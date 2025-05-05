UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belirleniyor

İHA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları, yarın ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya temsilcisi Inter, 3-3'ün rövanşında yarın İspanyol ekibi Barcelona'yı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk edecek.

Yarı finalin diğer müsabakasında ise ilk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Çarşamba günü İngiltere ekibi Arsenal ile Parc des Princes'te karşılaşacak.

Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.

FİNAL ALMANYA'DA

Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak.

PROGRAM VE İLK MAÇTA ALINAN SONUÇLAR

Yarın

22.00 Inter - Barcelona: 3-3

7 Mayıs Çarşamba

22.00 Paris Saint-Germain - Arsenal: 1-0