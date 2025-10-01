Victor Osimhen, golle döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı ve rakibini 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların tek golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

GOLÜ PENALTIDAN ATTI

Müsabakanın 16. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçirdi.

BU SEZON 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11’de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atarken, toplam gol sayısını da 3’e çıkardı.

Victor Osimhen, 72. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

"BİRÇOK İNSAN KAZANACAĞIMIZA İNANMIYORDU"

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Osimhen, "Takımı tebrik ederim, çok zorlu bir rakipti. Birçok insan kazanacağımıza inanmıyordu, burada gördüğünüz insanlar hariç." dedi.

"BÜYÜK BİR GALİBİYET ALDIK"

Nijeryalı golcü, sözlerine, "Takımdan uzak kaldım ama benim için dünyanın en büyük takımı bu! Galatasaray ve benim için büyük bir galibiyet aldık." diye devam etti.

"GALATASARAY'I VE TARAFTARLARI ÇOK SEVİYORUM"

Osimhen, taraftarlarla ilgili gelen sorunun ardından, "Buraya gelme sebebim taraftarlardı. Beni bu şekilde destekliyor olmaları gurur verici. Onlar sayesinde her zaman daha iyi oynuyorum. Galatasaray'ı ve taraftarları çok seviyorum." dedi.