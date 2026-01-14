Fenerbahçe, Basket Landes'e mağlup oldu

- Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e 80-61 mağlup oldu.
- Ev sahibi ekip maçın başından itibaren üstünlüğünü korudu ve Leila Lacan 28 sayıyla öne çıktı.
- Fenerbahçe, bu mağlubiyetle gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşı karşıya geldi.
François Mitterrand Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 28-18 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-34 üstün gitti.
Sarı-lacivertliler, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Basket Landes, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği karşılaşmadan 80-61 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE, İLK KEZ YENİLDİ
Ev sahibi ekipte Leila Lacan, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Fenerbahçe'de Iliana Rupert, 14 sayıyla oynadı.
F Grubu'nda 8 galibiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe, ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 6. galibiyetini elde etti.