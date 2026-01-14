Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Basket Landes'e mağlup oldu

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Basket Landes takımına deplasmanda 80-61 yenildi.

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 23:50
Fenerbahçe, Basket Landes'e mağlup oldu
  • Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Basket Landes'e 80-61 mağlup oldu.
  • Ev sahibi ekip maçın başından itibaren üstünlüğünü korudu ve Leila Lacan 28 sayıyla öne çıktı.
  • Fenerbahçe, bu mağlubiyetle gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşı karşıya geldi.

François Mitterrand Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 28-18 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-34 üstün gitti.

Sarı-lacivertliler, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Basket Landes, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği karşılaşmadan 80-61 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE, İLK KEZ YENİLDİ

Ev sahibi ekipte Leila Lacan, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Fenerbahçe'de Iliana Rupert, 14 sayıyla oynadı.

F Grubu'nda 8 galibiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe, ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 6. galibiyetini elde etti.

