Virgil van Dijk: Çok sinir bozucu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SİNİR BOZUCU!"

Hollandalı savunma oyuncusu, "Şu anda bir şey söylemek zor. Penaltı kazandılar, birkaç fırsat yakaladılar ama bunlar bizim top kayıplarımızdan kaynaklandı. Gereksiz anlarda topu kaybettik, biraz dikkatsizdik ama kaybettik! Bu da özellikle hafta sonu sergilediğimiz berbat performansın ardından çok sinir bozucu!" dedi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Sözlerine devam eden ve çabuk toparlanmaları gerektiğini söyleyen Van Dijk, "Bu maçları kaybetmek hoş bir şey değil ama başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Dış dünya size zaman tanımıyor! Zihinsel olarak güçlü olmalısınız. Her şeyin yoluna gireceği konusunda endişelenmiyorum ama devam etmeli ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Liverpool'da da biz böyle yapıyoruz!" diye konuştu.

"ZOR BİR ATMOSFER OLACAĞINI BEKLİYORDUK"

Mücadelenin ilk yarısında kötü oynamadıklarını belirten oyuncu, penaltı golünün takımın dengesini bozduğunu dile getirdi:

Zor bir atmosfer olacağını bekliyorduk. İlk yarı kötü oynamadık ama penaltı yüzünden golü yedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama Galatasaray kazandı, sonuç ortada.

"GALATASARAY'IN HÜCUM OYUNCULARININ İYİ OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Son olarak Galatasaray'ın hücumu için konuşan Hollandalı savunmacı "Victor Osimhen penaltıyı gole çevirdi. Bizim hatalarımızdan başka fırsatlar da buldu. Galatasaray'ın hücum oyuncularının iyi oynadığını düşünüyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.