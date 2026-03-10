Yüksel Yıldırım: Galatasaray klasik! Avrupa'da oynuyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maçı tribünden izleyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşma sonrası Sporcast'e açıklamalarda bulundu.

"TEBRİK EDİYORUM"

Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada "Galatasaray klasik! Avrupa'da oynuyor. Büyük takımlara karşı inanılmaz motive oluyorlar, tebrik ediyorum. Geçen de 1-0 yendi Liverpool'u, şimdi de... 7. dakikada attılar ve 100 dakika maç oynandı. Skoru tutmak çok zordu, tebrik ediyorum onları." dedi.

"İNŞALLAH VALLECANO'YU YENERİZ"

Ayrıca Yüksel Yıldırım perşembe günü oynayacakları maçı hatırlatarak "İnşallah biz de Rayo Vallecano'yu yeneriz ve iki Türk takımı olarak çeyrek finale çıkarız." ifadelerini kullandı.