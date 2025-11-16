Abone ol: Google News

ATP Finalleri'nde Carlos Alcaraz- Jannik Sinner finali

Profesyonel Tenisçiler Birliği Finalleri tekler yarı finalinde İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 08:41
ATP Finalleri'nde Carlos Alcaraz- Jannik Sinner finali
  • ATP Finalleri'nde Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime'yi yenerek finale çıktı.
  • Jannik Sinner de Alex de Minaur'ü mağlup ederek finale yükseldi.
  • Finalde Alcaraz ve Sinner karşılaşacak.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri tekler yarı finalinde heyecan yaşandı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde tekler yarı final müsabakasında dünya 1 numarası İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, 8 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek finale çıktı.

SINNER FİNALE YÜKSELMİŞTİ

Diğer yarı final maçında ise İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'ü 2-0 yenerek finale yükselmişti.

FİNAL MAÇI

Bugün yapılacak final müsabakasında dünya 1 ve 2 numarası Alcaraz ile Sinner karşı karşıya gelecek.

Eshspor Haberleri