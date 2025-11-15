Abone ol: Google News

ATP Finalleri'nde Jannik Sinner, finale yükseldi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri tekler yarı finalinde İtalyan sporcu Jannik Sinner, Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'ü 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 19:17
  • İtalyan Jannik Sinner, ATP Finalleri yarı finalinde Alex de Minaur'ü 2-0 yenerek finale yükseldi.
  • Maç, İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleşti.
  • Sinner'in finaldeki rakibi, Alcaraz ile Auger-Aliassime arasındaki maçın galibi olacak.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri tekler yarı finalinde heyecan yaşandı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde tekler yarı final müsabakasında dünya 2 numarası İtalyan sporcu Jannik Sinner, 7 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'ü 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

SINNER'İN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Diğer yarı final maçında bu gece tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile 8 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşı karşıya gelecek ve karşılaşmayı kazanan taraf, yarınki final müsabakasında Sinner'in rakibi olacak.

