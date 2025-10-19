Abone ol: Google News

Carlos Alcaraz'ı yenen Jannik Sinner, 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Six Kings Slam Turnuvası'nın finalinde İtalyan Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz’ı 2-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 13:27

  • Jannik Sinner, Suudi Arabistan'da Six Kings Slam Turnuvası finalinde Carlos Alcaraz'ı 2-0 yendi.
  • Sinner, bu zaferiyle toplam 6 milyon dolarlık ödül kazandı.
  • Turnuvada başka ünlü tenisçiler de yer aldı ancak sonuçlar ATP sıralamasına dahil edilmedi.



Başkent Riyad’daki ANB Arena’da oynanan final maçında Sinner, dünya klasmanında zirvede yer alan rakibini 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

6 MİLYON DOLAR KAZANDI

Turnuvayı üst üste ikinci kez kazanan Sinner, 1,5 milyon dolar katılım, 4,5 milyon dolar şampiyonluk olmak üzere toplam 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Üç gün süren turnuvada Sinner ve Alcaraz'ın yanı sıra Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz ve Stefanos Tsitsipas mücadele ederken, sonuçlar ATP sıralamasına ve oyuncuların karşılıklı galibiyet-mağlubiyet istatistiklerine dahil edilmedi.

