Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka ve Alexander Zverev, dördüncü turda
AA

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Belaruslu Aryna Sabalenka, dünya klasmanında 139. sırada yer alan İspanyol Paula Badosa'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

Zheng elendi

4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Belçikalı Elise Mertens'i 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

7 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng ise Rus Elina Avanesyan'a 2-1 (6-3, 3-6, 6-7) yenilerek turnuvaya veda etti.

Zverev, 5 sette tur atladı

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Hollandalı Tallon Griekspoor'u 3-6, 6-4, 6-2, 4-6 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bırakırken, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, Çek Tomas Machac'ı 3-1 (7-6, 7-5, 1-6, 6-4) yenerek dördüncü tur biletini aldı.

8 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz da Kanadalı Denis Shapovalov'u 3-1 (6-3, 7-6, 4-6, 6-1) mağlup etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)