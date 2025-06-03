Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finale çıktı

AA & Ensonhaber

Paris'te düzenlenen Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng karşılaştı.

Üç kez grand slam şampiyonu Sabalenka, bir saat 57 dakika süren karşılaşmayı 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

SABALENKA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Sabalenka, yarı finalde Ukraynalı Elina Svitolina (13) ile Polonyalı Iga Swiatek (5) arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.