Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finale çıktı
AA & Ensonhaber

Paris'te düzenlenen Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng karşılaştı.

Üç kez grand slam şampiyonu Sabalenka, bir saat 57 dakika süren karşılaşmayı 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

SABALENKA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Sabalenka, yarı finalde Ukraynalı Elina Svitolina (13) ile Polonyalı Iga Swiatek (5) arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Emre Çalışkan
Editor