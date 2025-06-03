Fransa Açık'ta Iga Swiatek yarı finalde

AA & Ensonhaber

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında 5 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ile 13 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina karşılaştı.

Dört kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, bir saat 41 dakika süren mücadelede rakibini 6-1 ve 7-5 biten setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

RAKİBİ SABALENKA

Turnuvada üst üste 26. galibiyetini alan Swiatek, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.