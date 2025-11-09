Abone ol: Google News

Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildi

Sırp tenisçi Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 16:16
  • Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekildiğini açıkladı.
  • Dünya klasmanında en iyi sekiz raketin katılacağı turnuvaya Sırp tenisçinin yerine Lorenzo Musetti katılacak.
  • ATP Finalleri, İtalya'nın Torino kentinde bugün başlayacak ve 16 Kasım'a kadar sürecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da katıldığı turnuvada İtalyan Lorenzo Musetti'yi 2-1 yenerek kariyerinin 101. şampiyonluğunu kazanan Novak Djokovic Djokovic, kısa bir süre sonra ATP Finalleri'nden çekildiğini açıkladı.

Dünya klasmanında en iyi sekiz raketin mücadele ettiği finallerden üst üste ikinci kez çekilmek zorunda kalan 38 yaşındaki Sırp tenisçinin yerine Musetti katılacak.

16 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Musetti'nin ilk kez boy göstereceği ATP Finalleri, İtalya'nın Torino kentinde bugün başlayacak ve 16 Kasım'a kadar devam edecek.

