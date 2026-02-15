Yankı Erel, Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu

- Yankı Erel, Monastir Erkekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
- Finalde İtalyan Daniele Rapagnetta'yı 2-1 yendi.
- Erel, ITF'deki 10. tekler şampiyonluğunu elde etti.
Milli tenisçi Yankı Erel, 1 numaralı seribaşı olduğu Monastir Erkekler Tenis Turnuvası'nda korta çıktı.
Tunus'un Monastir kentinde düzenlenen, toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 437 numarası Yankı Erel ile klasmanın 1043. basamağındaki İtalyan Daniele Rapagnetta karşılaştı.
10. TEKLER ŞAMPİYONLUĞUNU ALDI
Korttan 1-6, 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılan Yankı, ITF organizasyonlarındaki 10. tekler şampiyonluğunu kazandı.