Yankı Erel, Tunus'taki turnuvada şampiyon oldu

Milli tenisçi Yankı Erel, 1 numaralı seribaşı olduğu Monastir Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde İtalyan Daniele Rapagnetta'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 16:37
Milli tenisçi Yankı Erel, 1 numaralı seribaşı olduğu Monastir Erkekler Tenis Turnuvası'nda korta çıktı. 

Tunus'un Monastir kentinde düzenlenen, toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 437 numarası Yankı Erel ile klasmanın 1043. basamağındaki İtalyan Daniele Rapagnetta karşılaştı.

10. TEKLER ŞAMPİYONLUĞUNU ALDI

Korttan 1-6, 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-1 galip ayrılan Yankı, ITF organizasyonlarındaki 10. tekler şampiyonluğunu kazandı.

