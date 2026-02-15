Fenerbahçe file derbisinde Galatasaray'ı yendi

- Fenerbahçe, Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 yendi.
- Maçta Adis Lagumdzija ve Ngapeth'in etkili performansları dikkat çekti.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da karşılaşmayı tribünden izledi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftası dev bir maça sahne oldu.
Andrea Gardini yönetimindeki Galatasaray ile Taner Atik'in çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertliler, konuk olduğu ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
FENERBAHÇE, ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin ilk setinde Fenerbahçe, Adis Lagumdzija'nın arka arkaya bulduğu sayılarla rakibine 9-5'lik üstünlük kurdu.
Sonrasında mola alıp toparlanan Galatasaray, Patry'nin sayısıyla 4-0'lık seri yakalayarak durumu 9-9'a getirdi.
Beraberlik sonrası oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-lacivertliler, Patry'nin smacının dışarı çıkmasıyla 7-0'lık seri yaptı (10-17).
Fenerbahçe, devamında hata yapmadığı seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.
İKİNCİ SETTE DE KAZANAN FENERBAHÇE
Müsabakanın ikinci seti, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı.
Adis Lagumdzija ve Ngapeth'in smaçlarıyla sayılar bulan Fenerbahçe, setin ortalarında sarı-kırmızılı oyuncu Alonso'nun da topu dışarı göndermesiyle 15-11 öne geçti.
Sonrasında toparlanan Galatasaray, Alonso'nun bloğuyla farkı 1'e indirdi (15-16).
Ngapeth, Drzyzga, Halit Kurtuluş ve Yiğit Gülmezoğlu'nun sayılarıyla farkı yeniden açan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.
FENERBAHÇE, DERBİDE GALATASARAY'A SET VERMEDİ
Galatasaray, Ahmet Tümer'in de bloğuyla iyi başladığı üçüncü sette 3-0 öne geçti.
Sonrasında Ngapeth ve Adis Lagumdzija'nın smaçlarıyla skor üreten sarı-lacivertliler, setin ortalarında 15-12'lik üstünlük yakaladı.
Karşılaşmanın devamında hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SADETTİN SARAN, MAÇI SALONDA İZLEDİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı yerinde takip etti.
Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maçı protokol tribününde izledi.
82 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin Çalışkan
Galatasaray: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökcen Yüksel, Alonso, Patry, Onur Günaydı (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Jaeschke, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu)
Fenerbahçe: Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Drzyzga (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija)
Setler: 21-25, 19-25, 19 25
Süre: 27, 27, 28 (82 dakika)