Fenerbahçe file derbisinde Galatasaray'ı yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftası dev bir maça sahne oldu.

Andrea Gardini yönetimindeki Galatasaray ile Taner Atik'in çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, konuk olduğu ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE, ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin ilk setinde Fenerbahçe, Adis Lagumdzija'nın arka arkaya bulduğu sayılarla rakibine 9-5'lik üstünlük kurdu.

Sonrasında mola alıp toparlanan Galatasaray, Patry'nin sayısıyla 4-0'lık seri yakalayarak durumu 9-9'a getirdi.

Beraberlik sonrası oyun üstünlüğünü yeniden eline alan sarı-lacivertliler, Patry'nin smacının dışarı çıkmasıyla 7-0'lık seri yaptı (10-17).

Fenerbahçe, devamında hata yapmadığı seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SETTE DE KAZANAN FENERBAHÇE

Müsabakanın ikinci seti, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı.

Adis Lagumdzija ve Ngapeth'in smaçlarıyla sayılar bulan Fenerbahçe, setin ortalarında sarı-kırmızılı oyuncu Alonso'nun da topu dışarı göndermesiyle 15-11 öne geçti.

Sonrasında toparlanan Galatasaray, Alonso'nun bloğuyla farkı 1'e indirdi (15-16).

Ngapeth, Drzyzga, Halit Kurtuluş ve Yiğit Gülmezoğlu'nun sayılarıyla farkı yeniden açan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

FENERBAHÇE, DERBİDE GALATASARAY'A SET VERMEDİ

Galatasaray, Ahmet Tümer'in de bloğuyla iyi başladığı üçüncü sette 3-0 öne geçti.

Sonrasında Ngapeth ve Adis Lagumdzija'nın smaçlarıyla skor üreten sarı-lacivertliler, setin ortalarında 15-12'lik üstünlük yakaladı.

Karşılaşmanın devamında hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, bu seti de 25-19 kazanarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SADETTİN SARAN, MAÇI SALONDA İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maçı protokol tribününde izledi.

82 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin Çalışkan

Galatasaray: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökcen Yüksel, Alonso, Patry, Onur Günaydı (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Jaeschke, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu)

Fenerbahçe: Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Drzyzga (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija)

Setler: 21-25, 19-25, 19 25

Süre: 27, 27, 28 (82 dakika)