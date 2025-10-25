Zeliha Nil Çukurluoğlu, Monako'da birinci oldu

- Milli tenisçi Zeliha Nil Çukurluoğlu, Monako'da Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nda şampiyon oldu.
- Finalde Danimarkalı Emilia Henningsen'i 2-6, 6-2, 6-1'lik setlerle mağlup etti.
- Çukurluoğlu, Türkiye'ye bu seviyedeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.
Monako'da düzenlenen Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nda heyecan yaşandı.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Monte Carlo kentindeki organizasyonda Zeliha Nil Çukurluoğlu, 14 yaş altı kategorisinde korta çıktı.
ADINI TARİHE YAZDIRDI
Finalde Danimarkalı rakibi Emilia Henningsen'i toprak zeminde 2-6, 6-2, 6-1'lik setlerle 2-1 yenen milli sporcu, Türkiye'nin bu seviyedeki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Genç sporcu, ayrıca 2000 yılında erkekler 14 yaş altı kategorisinde şampiyon olan Rafael Nadal’ın ardından aynı turnuvada tarih yazan isimler arasına adını ekledi.