Zeynep Sönmez, ABD Açık'a 2. turda veda etti

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta heyecan devam ediyor.

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki 23 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 27 numaralı seribaşı Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaştı.

İlk seti 7-5 kaybeden Zeynep, 2. seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırarak karşılaşmayı final setine taşıdı.

ZEYNEP VEDA ETTİ

Milli tenisçi, 3-2 öne geçtiği final setini 6-3, 2,5 saat süren mücadeleyi de 2-1 kaybederek ilk kez ana tabloya çıktığı ABD Açık'a veda etti.