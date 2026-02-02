Zeynep Sönmez, Abu Dabi Açık Tenis Turnuvası'na son 32 turunda veda etti

- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Abu Dabi Açık Tenis Turnuvası'nın son 32 turunda elendi.
- Filipinli Alexandra Eala'ya 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup oldu.
- Zeynep, maçı sert zeminde kaybederek turnuvaya veda etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Abu Dabi Açık Tenis Turnuvası'nda son 32 turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez mücadele etti.
Başkent Abu Dabi'deki organizasyona 2026 Avustralya Açık'ta teklerde 3. tura yükselerek adından söz ettiren milli tenisçi Zeynep Sönmez, son 32 turunda Filinpinli Alexandra Eala ile karşılaştı.
TURNUVAYA VEDA ETTİ
Dünya 79'uncusu milli sporcu, sıralamanın 45. basamağındaki rakibi karşısında sert zeminde 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.