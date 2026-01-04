Abone ol: Google News

Zeynep Sönmez, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse'ye 2-1 yenildi.

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 14:11
  • Zeynep Sönmez, Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinin finalinde Elena Gabriela Ruse'ye 2-1 yenilerek elendi.
  • İlk turda Victoria Jimenez Kasintseva'yı yenerek finale çıkmıştı.
  • Ancak finalde 3-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle mağlup oldu.

Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda heyecan yaşandı.

Ay-yıldızlı tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde gerçekleştirilen elemelerin final turunda 6 numaralı seribaşı Elena Gabriela Ruse ile karşılaştı.

VEDA ETTİ

Rakibine 3-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-1 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.

KASINTSEVA'YI YENMİŞTİ

Zeynep Sönmez, elemelerin ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek final turuna yükselmişti.

