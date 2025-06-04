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Haber Merkezi

Süper Lig'de sezon tamamlandı...

Kulüpler önümüzdeki sezonlar için çalışmalara başladı.

TRABZON FORMALARI TANITTI

Köklü kulüp Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

YARIN SATIŞA SUNULUYOR

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu formalarının 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren trabzonspor.com.tr adresinde, saat 10.00'dan itibaren ise tüm TS Club mağazalarında satışa sunulacağı belirtildi.

4 FARKLI FORMA

Trabzonspor'un 2025-2026 sezonunda "çubuklu", "bordo", "beyaz" ve "turuncu" olmak üzere 4 farklı forma seçeneğiyle mücadele edeceği belirtilen açıklamada, "Her biri özel tasarım detaylarıyla hazırlanan formalarımız köklü tarihimizden ve Karadeniz'in hırçın ruhundan ilham alırken modern çizgiler ve yenilikçi teknolojiyle fark yaratıyor." ifadeleri yer aldı.

KÖKLÜ TARİHİNDEN İLHAM ALINDI

Kulüpten yapılan açıklamada, formaların tasarımında Trabzonspor’un köklü tarihinden ve Karadeniz’in hırçın ruhundan ilham alındığı belirtildi.

Modern çizgiler ve yenilikçi dokunuşlarla hazırlanan formalar, sadece görünümüyle değil, teknolojik özelliğiyle de fark yaratıyor.

SON TEKNOLOJİLER KULLANILDI

Yeni sezon formaları, dünyada bir ilke imza atarak NFC teknolojisi ile donatıldı.

Formaların göğsünde yer alan Trabzonspor logosuna entegre edilen NFC çipi sayesinde, taraftarlar uyumlu akıllı telefonlarını logoya yaklaştırarak özel bağlantılar aracılığıyla sürpriz içeriklere ve videolara erişebilecek.

Trabzonspor, bu özel teknolojiyle donatılmış formaların futbol dünyasında bir ilk olduğunu vurguladı.