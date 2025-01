Acun Ilıcalı'dan Marcus Rashford açıklaması

Haber Merkezi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Manchester United'dan Marcus Rashford transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, Rashford'ın harika bir oyuncu olduğunu belirterek, "Rashford ile ilgilendiğimiz haberlerde yazıyordu. Her şeyden önce Rashford harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, bazı planlarınız olduğunda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekir ve eğer Rashford gelirse, diğer oyunculardan biri oynayamaz." dedi.

"BİZE ÖNERİLDİ, HAYIR DEDİK"

Fenerbahçe Asbaşkanı, Rashford transferinin kendilerine önerildiğini ancak ilgilenmediklerini ifade etti:

Bu transfer bize önerildiğinde ve önümüze geldiğinde maalesef hayır dedi, yani bu transferle ilgili hiçbir şey yok. Tabii ki bazı söylentiler vardı ama çok rahat bir şekilde ilgilenmediğimizi söyleyebilirim. Ama Rashford iyi bir oyuncu.

"MANU İLE İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

Manchester United ile olan ilişkilerine değinen Ilıcalı, "Manchester United'da kalecimiz var. Altay Bayındır, üst düzey bir kaleci, onunla gurur duyuyorum. Onu iyi tanıyorum. Manchester United ile iyi ilişkilerimiz var. Futbolda her şey her an olabilir. Aston Villa ile de çok iyi ilişkilerim var. Futbolda ilişkiler önemlidir. Futbol, ilişkiler dünyasıdır." dedi.

R.MADRID, MANU, BAYERN...

Ilıcalı, Fenerbahçe'nin üst düzey kulüplerle iyi ilişkileri olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin Real Madrid, Manchester United gibi üst düzey kulüplerle çok iyi ilişkileri olduğunu söylemekten memnunum. Real Madrid'e, sonra Bayern Münih'e, Brighton'a oyuncular sattık." şeklinde konuşmasını sonlandırdı.