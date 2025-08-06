Amed Sportif Faaliyetler, Celal Hanalp'ı renklerine bağladı

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Diyarbakır temsilcisi, sağ bek bölgesinde görev alan Celal Hanalp'i kadrosuna kattığını duyurdu.
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek şunlar ifade edildi:
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Celal Hanalp ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Celal Hanalp'a Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.