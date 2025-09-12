Amed Sportif Faaliyetler, Cheikhou Kouyate'yi transfer etti

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Senegalli futbolcu Cheikhou Kouyate ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cheikhou Kouyate ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
"TRANSFERİN KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ"
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Cheikhou Kouyate'ye Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.