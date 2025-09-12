Abone ol: Google News

Amed Sportif Faaliyetler, Cheikhou Kouyate'yi transfer etti

Amed Sportif Faaliyetler, 35 yaşındaki ön libero oyuncusu Cheikhou Kouyate'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 19:37
Amed Sportif Faaliyetler, Cheikhou Kouyate'yi transfer etti

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Senegalli futbolcu Cheikhou Kouyate ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cheikhou Kouyate ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"TRANSFERİN KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Cheikhou Kouyate'ye Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.

Eshspor Haberleri