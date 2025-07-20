Amed Sportif Faaliyetler, Erkan Sasa'yı Şanlıurfaspor'a gönderdi

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de bir veda yaşandı.

Diyarbakır temsilcisi, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Erkan Sasa'yı 2. Lig takımı Şanlıurfaspor'a kiraladığını duyurdu.

"YENİ TAKIMINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün açıklamasında şöyle denildi:

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Erkan Sasa'nın, 2026–27 sezonu için sözleşmesi bir yıl uzatılmış olup Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Erkan Sasa'ya yeni takımında başarılar dileriz.