Andre Onana, Trabzonspor yolunda!

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, İngiliz devi Manchester United'ın formasını giyen Andre Onana için yeni bir hamle yaptı.

TRABZONSPOR ANLAŞTI

Trabzonspor, Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ile sözlü anlaşma sağladı.

Transfer için son kararı Kamerunlu kaleci verecek.

AYRILIĞI KESİN GİBİ

Manchester United'ın Antwerp forması giyen kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katmasıyla birlikte İngiliz cephesinde bu transfer döneminde Kamerunlu eldivenle ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

25 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.90 boyundaki kaleci, 2023 yılında Manchester United'a transfer olmuştu.

50.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında United'ın yolunu tutan 29 yaşındaki file bekçisi, İngiliz ekibinde 102 karşılaşmaya çıktı.

Onana, bu maçlarda 150 gol yedi. Tecrübeli kaleci, 24 müsabakada ise kalesini gole kapattı.