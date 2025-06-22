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Arap kulüpleri peşinde! Beşiktaş, Portekizli yıldızıyla yol ayrımında

Beşiktaşlı Joao Mario’ya, Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Siyah-beyazlılar, gelecek teklife göre Portekizli oyuncu ile yollarını ayırabilir.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Arap kulüpleri peşinde! Beşiktaş, Portekizli yıldızıyla yol ayrımında

Beşiktaş’ta gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerde de hareketlilik yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda ilk ayrılık Onur Bulut ile yaşandı. Tecrübeli sağ bek Başakşehir ile sözleşme imzaladı.

AYRILIĞA SICAK BAKILIYOR

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş forması giyen Joao Mario’ya ise Arap Yarımadası'ndan ilgi var.

Portekizli futbolcuya, 2 veya 3 takımın teklif yapacağı öne sürülüyor.

Beşiktaş yönetimi, uygun bir teklif gelmesi halinde Joao Mario ile ayrılığa sıcak bakıyor.

27 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki isim, geçen sezon başında transfer edildi. Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Mario, 5 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.

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