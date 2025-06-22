Arap kulüpleri peşinde! Beşiktaş, Portekizli yıldızıyla yol ayrımında Beşiktaşlı Joao Mario’ya, Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Siyah-beyazlılar, gelecek teklife göre Portekizli oyuncu ile yollarını ayırabilir.