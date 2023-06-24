Arda Güler için ilk resmi adım geldi! İtalyan devi izin istedi

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden biri olan Arda Güler için ilk resmi adım Milan'dan geldi.
Sports Digitale'de yer alan habere göre; İtalyan devi sarı-lacivertlilere yolladığı ilgi yazısında genç yıldızla görüşmek için izin istedi.
Genç oyuncuyla ilgilenen diğer takımların da (Barcelona, Real Madrid, Ajax, Newcastle United ve Benfica) bu adımın ardından harekete geçmesi bekleniyor.
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Serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Arda Güler'in Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunurken serbest kalma bedelinin 17.5 milyon euro olduğu biliniyor.
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