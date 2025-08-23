Arsenal, Eberechi Eze'ye imzayı attırdı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Crystal Palace'dan Eberechi Eze'yi renklerine bağladı.

Arsenal'in açıklamasında, "10" numaralı formayı giyecek 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"HEYECAN VERİCİ BİR OYUNCU"

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, imzaya ilişkin Eze'yi Arsenal'e getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hücum oyunumuza yeni bir boyut kazandıracak güçlü ve heyecan verici bir oyuncu. Bir oyuncu olarak yeteneği ve zekası kadar öne çıkan şey, kariyeri boyunca bugün bulunduğu noktaya gelmek için gösterdiği sıkı çalışma.