Arsenal, Eberechi Eze'ye imzayı attırdı

Arsenal, Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze'yi 67.5 milyon pounda kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 19:47
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Crystal Palace'dan Eberechi Eze'yi renklerine bağladı.

Arsenal'in açıklamasında, "10" numaralı formayı giyecek 27 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"HEYECAN VERİCİ BİR OYUNCU"

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, imzaya ilişkin Eze'yi Arsenal'e getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Hücum oyunumuza yeni bir boyut kazandıracak güçlü ve heyecan verici bir oyuncu. Bir oyuncu olarak yeteneği ve zekası kadar öne çıkan şey, kariyeri boyunca bugün bulunduğu noktaya gelmek için gösterdiği sıkı çalışma.

2 KUPA KAZANDI

Eze, Crystal Palace ile İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı.

FUTBOLA ARSENAL'DE BAŞLAMIŞTI

İngiliz basınına göre 67.5 milyon pounda Londra ekibine transfer olan hücum oyuncusu, kariyerine Arsenal altyapısında başladı.

REKOR KIRILDI

Crystal Palace ise Eze'nin transferiyle "kulüp satış rekoru" kırıldığını açıkladı.

