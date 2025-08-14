Berke Özer, Lille'e transfer oldu

Süper Lig ekibi Eyüpspor, 25 yaşındaki kaleci Berke Özer'in Fransa takımlarından Lille'e transfer olduğunu açıkladı.

Lille bu transfer için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Anlaşmada 500 bin euroluk bonus maddesi de bulunuyor.

"RESMİ ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Eyüpspor'dan transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4.500.000 Euro garanti ve 500.000 Euro bonus olmak üzere toplam 5.000.000 Euro bonservis bedeli ödeyecektir.

EYÜPSPOR'DA 65 MAÇA ÇIKTI

Geride kalan iki sezonda Eyüpspor'da forma giyen milli file bekçisi, eflatun-sarılı ekipte toplamda 65 maçta görev yaptı.