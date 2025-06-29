Beşiktaş, David Jurasek transferini duyurdu

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada 24 yaşındaki Çek sol bekin satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon Almanya ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak görev yapan Jurasek, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: