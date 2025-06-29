Beşiktaş, David Jurasek transferini duyurdu

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yapılan açıklamada 24 yaşındaki Çek sol bekin satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Geçen sezon Almanya ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak görev yapan Jurasek, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Kulübümüz 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek'in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır. David Jurasek'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.